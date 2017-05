Stocksport Bundesliga - Heimsieg für SSV Raiffeisen Alkoven

03.05.2017, 09:37 Uhr

Am Samstag 29. April 2017 kämpften die Stockschützen des SSV Raiffeisen Alkoven in der Stocksporthalle Marchtrenk, vor ca. 130 Zuschauern, um zwei weitere Wertungspunkte in der Stocksport Bundesliga Herren, gegen den ESV Union Wang (NÖ).

Durchgang 1: 11 zu 9 Stockpunkte für AlkvoenDurchgang 2: 8 zu 12 Stockpunkte für WangDurchgang 3: 13 zu 9 Stockpunkte für AlkovenDurchgang 4: 19 zu 9 Stockpunkte für AlkovenDurchgang 5: 18 zu 6 Stockpunkte für Alkoven

Nach den ersten beiden Spielen stand es unentschieden für beide Mannschaften, aber nach der Pause holten sich die Alkovner Stockschützen suverän jeden Durchgang und konnten sich somit 2 Punkte in der Gesamtwertung sichern.Eder Rudolf, Schöppl Manfred, Leitner Johann, Leitner Max und Kiemeswenger MarioSolböck Stefan, Karl Wolfgang, Pitzl Mario, Solböck Jakob und Karl MarkusWettkampfleiter: Steger Johann (ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk)Schiedsrichter: Schnell Josef (Landesverband der OÖ Stocksportler)Wertung: Weichselbaumer Barbara (ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk)Moderation: Hager Erwin (SSV Raiffeisen Alkoven)

Das nächste Heimspiel gegen den ESV Neumarkt an der Raab (B) findet am Samstag den 20. Mai 2017 ab 17.00 Uhr in der Stocksporthalle Marchtrenk statt.

Die Mannschaft des SSV Raiffeisen Alkoven und der ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk als Veranstalter freuen sich auf euer Kommen.