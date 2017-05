Das nächste Heimspiel gegen den ESV Neumarkt an der Raab (B) findet am Samstag den 20. Mai 2017 ab 17.00 Uhr in der Stocksporthalle Marchtrenk statt.





Die Mannschaft des SSV Raiffeisen Alkoven und der ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk als Veranstalter freuen sich auf euer Kommen.