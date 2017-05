2020: Alles neu bei WT1

12.05.2017, 14:33 Uhr

Beim Welser Lokalfernsehsender heißt es nach dem Relaunch ab sofort: "Entscheidend ist der Content".

WELS. Die "120 einflussreichsten Welser" folgten am 11. Mai der Einladung von Wolf-Dieter Holzhey zu einem Business-Lunch beim Wirt am Berg. Grund der Einladung: Knapp 20 Jahre nach dem Start präsentierte der Kopf hinter WT1 den Relaunch des Welser Lokalfernsehsenders. Das alte Format sei nichtmehr zeitgemäß gewesen. "Im schlimmsten Fall passierte etwas am Donnerstagvormittag und ging dann eine Woche später am Mittwoch um 18.00 Uhr bei uns auf Sendung", so Holzhey. Heute sei aber der Content entscheidend und dieser müsse stets möglichst tagesaktuell für das Zielpublikum abrufbar sein.

Wöchentlich zwei Sendungen

Goldene Verdienstmedaille der Stadt Wels

Diese Vorgabe äußerst sich einerseits im neuen Senderhythmus. Denn künftig geht WT1 zweimal wöchentlich, am Montag und am Donnerstag jeweils um 18.00 Uhr, auf Sendung. "Alles, was Montag oder Donnerstag bis 14.00 Uhr geschieht, muss es noch in die Sendung schaffen", legt der Lokalfernseh-Pionier die Latte hoch. Noch schneller wird es online gehen: Beiträge über das Tagesgeschehen sollen noch am selben Tag produziert werden und auf der ebenfalls runderneuerten Homepage abrufbar sein. Auch beim Sendungsdesign blieb nichts beim Alten. Schnelle Einleitungen und Übergänge sowie viele grafische Elemente machen den Relaunch auch optisch deutlich.Zudem investierte Holzhey insgesamt 150.000 Euro in ein neues, eigenes Studio mit Greenbox-Technologie und eigenem Talkbereich.Im Namen der Stadt Wels nahm Bürgermeister Andreas Rabl das 20-jährige Jubiläum sowie den Relaunch von WT1 zum Anlass, um Holzhey die Goldene Verdienstmedaille der Stadt Wels zu verleihen. "Wolf-Dieter Holzhey hat nicht nur in Wels, sondern weit darüber hinaus in den vielfältigsten Bereichen erfolgreiche Spuren hinterlassen. Im Herzen ist er dabei stets ein Welser geblieben. Die Verdienstmedaille der Stadt in Gold ist eine würdige Auszeichnung für seine zahlreichen Verdienste", so Rabl in seiner Laudatio.