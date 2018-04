FH Wels: Preise für die besten Fotos

19.04.2018, 15:04 Uhr

Welser Studierende beim FHotowettbewerb für ihre Fotos aus dem Auslandssemester ausgezeichnet.

WELS. Bereits zum 12. Mal prämierte die FH OÖ Campus Wels die besten Fotos der Studierenden, die im letzten Jahr ein Semester im Ausland verbracht haben. Den ersten Preis belegte der Electrical Engineering-Student Matthias Musil für die kreative Präsentation Österreichs an der Florida State University, USA. Den Publikumspreis erhielt die Bio- und Umwelttechnik-Studentin Sarah Gangl für ihr Foto aus Südkorea. Im letzten Jahr verbrachten 63 Studierende der FH OÖ Fakultät für Technik und Angewandte Wissenschaften in Wels ein Semester im Ausland. Die Wahlmöglichkeit hatten die sogenannten Outgoings hierbei unter mehr als 120 Partneruniversitäten zu der die FH OÖ beste Beziehungen unterhält. Studierende aus zwölf Studiengängen erlebten so eine interessante Zeit in 26 verschiedenen Ländern von Australien bis Uruguay. Um deren Erlebnisse auch den Daheimgebliebenen näher zu bringen und sie für ein Auslandssemester zu begeistern, wurden die besten Fotos der "Outgoings" wieder ausgezeichnet. Erstmalig wurde auch ein Publikumspreis verleihen. Während des Tags der offenen Tür am FH OÖ Campus Wels konnten die Anwesenden ihr persönliches Lieblingsfoto nominieren und hatten dabei die Qual der Wahl unter denn 117 eingereichten Fotos. Letztlich ging der Preis an die „Bio- und Umwelttechnik“-Studenten Sarah Gangl, für „Son Goku“, einen Schnappschuss mit Manga von der Sungkyunkwan University, Südkorea.Der FHotowettbewerb wurde auch dieses Jahr wieder von COLUMBUS Reisen durch Reisegutscheine und den Fachhochschul-Förderverein Wels unterstützt.