Hochkarätiger Preis für Welser Fotostudio

26.04.2017, 16:53 Uhr

Oliver Mitterhumer vom Fotostudio F1 fotodesign ist unter den besten fünf Berufsfotografen Österreichs.

WELS. Alle zwei Jahre werden die besten Berufsfotografen Österreichs beim Profi Foto Award "Traumseher" für herausragende Leistungen prämiert. Das Fotostudio F1 fotodesign aus Wels unter der Führung von Oliver Mitterhumer schaffte es unter die besten fünf in der Kategorie Werbung.Im Johann Orth Saal des Toscana Congress Gmunden wurde am 25. März der Traumseher-Award von der Bundesinnung der Berufsfotografen Österreich vergeben. Berufsfotografen haben österreichweit an diesem Wettbewerb teilgenommen, um sich den prestigeträchtigen Award, zu sichern. Vergeben wurde die Auszeichnung in den Kategorien Portrait, Presse/Reportage und Werbung von einer hochkarätigen Jury.

Auszeichnung für Werbekampagne

Der Traumseher-Award zählt zu den renommiertesten Fotopreisen, mit dem österreichische Berufsfotografen ausgezeichnet werden können. Fotografenmeister Oliver Mitterhumer stellte sich erstmals dem Wettbewerb und schaffte es auf Anhieb unter die besten fünf in der Kategorie Werbung. Mit der Werbekampagne für Steyr Traktoren, die Europaweit fotografiert wurden, überzeugte Mitterhumer die Fachjury.