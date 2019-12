Niemetz Schwedenbomben spenden 8.000 Euro an den Verein RollOn, der sich seit über 30 Jahren für die Anliegen behinderter Menschen einsetzt. Als Unterstützer für das Projekt konnte Sportlegende Felix Gottwald gewonnen werden, der den Scheck in Innsbruck an RollOn-Obfrau Marianne Hengl übergab.

Zum vierten Mal startete die Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben Niederlassung Österreich ihre Charity-Aktion zu Gunsten des Vereins „RollOn Austria – Wir sind behindert“. Auch in diesem Jahr wurden pro verkaufter 20er-Packung 10 Cent an die gemeinnützige Organisation gespendet. Dank unzähliger Naschkatzen und der Aufrundung durch Niemetz Schwedenbomben wurde insgesamt ein Betrag von 8.000 Euro erzielt.

Prominenter Unterstützer

Für die Zusammenarbeit konnte mit Sportlegende Felix Gottwald ein besonderer Unterstützer gewonnen werden. „Als Marianne Hengl mich gefragt hat, habe ich sofort zugestimmt. Schließlich verfolge ich die Arbeit von RollOn schon lange. Es ist großartig, mit wie viel Engagement und Herzblut sich das gesamte Team für Anliegen von behinderten Menschen einsetzt“, so der ehemalige nordische Kombinierer.

Freude teilen

Gerhard Schaller, Geschäftsführer der Niemetz Schwedenbomben, freut sich, auch in diesem Jahr wieder einen Teil des eigenen Erfolgs weiterzugeben und mit der Unterstützung von RollOn darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist Toleranz und Offenheit gegenüber Menschen mit Behinderung zu leben. „Wir unterstützen mit dieser Aktion zum einen die Arbeit von RollOn durch finanzielle Mittel und aber auch darin, dem Anliegen des Vereins eine breite Bühne zu bieten. An dieser Stelle bedanken wir uns auch ganz besonders beim Handel und den Konsumenten, ohne die wir solche Aktivitäten nicht machen könnten.“

"Innen sind alle gleich"

„Auch in diesem Jahr hat sich das Naschen gelohnt! Ein Traditionsunternehmen wie das der Niemetz Schwedenbomben als Unterstützer an seiner Seite zu wissen, erfüllt uns mit Stolz. Wir werden die große Spende nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen," so die überglückliche RollOn-Obfrau Marianne Hengl.

Auch in diesem Jahr zierte das Motto „Innen sind alle gleich“ die Sonderedition der Niemetz Schwedenbomben, dem durch eine besondere Geschichte zweier Mädchen symbolisch Ausdruck verliehen wird: Es ist die Geschichte wahrer Freundschaft zwischen Camilla, die mit dem Down Syndrom geboren wurde, und ihrer Schulfreundin Eva. Die beiden gehen seit Jahren durch dick und dünn und begegnen einander ohne Vorurteile und Wertungen, denn innen sind alle gleich.

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge