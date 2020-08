Seit dem Bau des Buswendeplatzes kümmert sich der Obst und Gartenbauverein Grinzens um die Bepflanzung der Insel. Nicht immer eine einfache Sache – die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Die OGV-Mitglieder waren sich aber einig: "Ein neues Outfit muss her!"

"In Zusammenarbeit mit unseren Gartenbauspezialisten der Fa. Seidemann wurde eine Neugestaltung geplant", informiert OGV-Obmann Thomas Oberdanner. "Es wurden heimische Pflanzen und Materialien verwendet, die winterfest sowie für extreme Standorte geeignet sind, aber auch in der Pflege keinen allzu großen Aufwand verursachen." Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es wurden Zirbenbäumchen, Kiefern sowie Bodendecker, die die Farben des Gemeindewappens spiegeln, gepflanzt. Thomas Oberdanner: "Wir hoffen, dass wir im Zentrum unseres schönen Dorfes einen perfekten Blickfang gestaltet haben, der unseren Gemeindebürgern ebenso gefällt wie allen Besuchern!"

Unser Tipp für alle, die sich selbst überzeugen wollen: Mit Buslinie 4162 bis zur Endstation in Grinzens fahren, aussteigen und staunen!

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge