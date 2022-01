Die Ferrarischule Innsbruck zählt zu den größten Schulzentren des Landes mit einem vielfältigen Bildungsangebot. Die vier verschiedenen Ausbildungsbereiche Mode, Medien, Classic, Fachschule für Pflege und ein Medienkolleg zur Aus- und Weiterbildung locken jährlich zahlreiche Schüler*innen an den vielseitigen Bildungscampus.

Bei so viel Angebot kann es schwer fallen, die richtige Wahl zu treffen. Um Jugendliche bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen, lädt die Ferrarischule am Freitag, 21. Jänner 2022 zur virtuellen Erkundung sowie zu Online-Präsenzberatungen ein.

Alles auf einen Klick

Ziel der digitalen Infotage ist es, Bildungssuchenden per Klick zum Zukunftsplan zu verhelfen. Schüler*innen können den modernen Campus mittels 360°-Videos von zu Hause aus erkunden. Daneben liefern Kurzfilme erste Einblicke in das vielseitige Treiben an der Ferrarischule. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Schultypen werden von Lehrpersonen via Videochat präsentiert. Für Rückfragen und Anliegen steht das Team der Ferrarischule jederzeit zur Verfügung (Tel: 0512/587191)

Entscheidung schon getroffen?

Schnellentschlossene können das Anmeldeformular für das Schuljahr 2022/23 direkt online downloaden und absenden. Für zusätzliche Informationen können Jugendliche und Eltern einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch am Campus vereinbaren.

Weitere Informationen zu den digitalen Infotagen der Ferrarischule finden Sie unter www.ferrarischule.at