Im frisch geshapten Golden Roof Funpark und im 300 Hektar großen Freeride-Areal der Axamer Lizum gehen auch für Snowboarder und Freerider die Wächten hoch.

The closest ride from Innsbruck: Mit dem Golden Roof Funpark am Karleitenlift hat sich die Axamer Lizum unter Snowboardern und Freestylern zum Funpark-Hotspot hochkatapultiert. Die Stadtnähe und die leichte Erreichbarkeit sind dabei nur zwei Argumente. Richtig cool wird der Golden Roofpark durch die ambitionierte Shaper-Crew der Axamer Lizum. Sie sorgt mit einem ausgeklügelten Setup aus über 20 Obstacles für Action bei jeder Session. Die Butterboxen, Rails, Tubes, Jibs, Kicker, Barriers und Spines sowie kreative Lines garantieren in diesem Winter maximalen Spielraum für jedes Level. Für den Boxenstopp zwischen den Sessions bietet sich die Sonnenterrasse der Sunnalm an.

Freeride Top-Spot

Auf die „unrasierten“ Seiten des größten Skigebiets vor den Toren Innsbrucks fahren vorzugsweise Profis wie der Neuseeländer World Tour Rider Neil Williman ab. Die Axamer Lizum war deshalb schon mehrmals Schauplatz des Open Faces Freeride Contests. Die Höhenlage zwischen 1.600 und 2.340 Metern garantiert den ganzen Winter über perfekte Bedingungen. Zehn Kilometer fordernde Skirouten am Hoadl und am Pleisen, 300 Hektar freies Gelände an den Nordhängen und die Naturabfahrt vom Birgitzköpfl machen die Axamer Lizum zum größten Freeride Top-Spot der Olympia-Skiregion.

5***** von skiresort.at

Das bestätigen auch die unabhängigen Tester von skiresort.at und vergaben 5 von 5 Sternen in der Kategorie Könner/Freerider. Auf Nummer sicher gehen Freerider durch zwei Checkpoints am Parkplatz und am Berg. Wenn sie sich sich von staatlich geprüften Ski- und Snowboard-Guides begleiten lassen, können es Tiefschnee- und Buckelpisten-Freaks voll stauben lassen.

