Wie bereits kurz berichtet, hat Kontrinsp Markus Schaffenrath das Kommando in der Polizeiinspektion Kematen übernommen. Chefinspektor Hubert Jochum tritt in den verdienten Ruhestand und hat sich nach rund 40 Jahren bei der Polizei neue Ziele gesetzt.

Hubert Jochums berufliche Laufbahn im Polizeidienst ist ungewöhnlich. Im Jahr 1980 absolvierte er seine Ausbildung in der Gendarmerieschule Absam. "Im Dezember 1981 bin ich dem damaligen Gendarmerieposten Kematen zugeteilt worden", erzählt Jochum. "Und dort bin ich bis auf ganz kurze Unterbrechungen auch geblieben!"

In 38 Jahren hat er sämtliche berufliche Stationen bis zum Polizeiinspektions-Kommandanten ausschließlich in Kematen durchlaufen – ein Karriereweg, den man im Polizeidienst, in dem Dienstortwechsel keineswegs selten sind, wohl seinesgleichen sucht.

Prägende Ereignisse

"Ich habe mich in Kematen immer sehr wohl gefühlt", stellt der aus Zirl stammende "Ortsnachbar" klar. "Klarerweise hat es in vier Jahrzehnten sowohl positive als auch negative Ereignisse gegeben. Besonders prägend waren aber die Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei sowie die Übersiedlung in das hochmoderne Einsatzzentrum, wo es beste Arbeitsbedingungen gibt. Der Abschied fällt mir nach so vielen Jahren aber trotzdem leicht – es ist ein großes Glück, bei bester Gesundheit einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können!"

Sportlich in die Zukunft

Hubert Jochum hat nämlich klare Ziele für die Zukunft. "Es ist bekannt, dass der Sport eine meiner großen Leidenschaften ist. Mountainbiken, Wandern oder Skitouren gehen steht daher ab sofort in verstärkter Intensität auf dem Programm." Daneben wartet jetzt nicht mehr das Dienstfahrzeug, sondern ein kürzlich angeschaffter Campingbus auf vermehrte Kilometerleistung. "Es geht auf große Fahrt", freut sich der Neo-Pensionär, "und ich wünsche meinem Nachfolger Markus Schaffenrath sowie allen nunmehrigen Ex-KollegInnen auch für ihre Zukunft das Beste!"

Neuer Chef in der Polizeiinspektion Kematen

