Nach einem sehr durchwachsenen Jahr mit Frost im Frühjahr sowie mehreren Hitzeperioden im Sommer startet die regionale Obstpresse Grinzens in die Saison.

Die moderne Horizontalbandpresse ermöglicht einen schonenden Pressvorgang des gewonnen Obstes. Durch den speziellen Pasteuriseur kann man bereits Kleinmengen an Apfelsaft vom eigenen Obst herstellen lassen. Die optimale Reife ist für jedes Obst zur Saftherstellung das Wichtigste. Erstes Fallobst sollte aufgrund seiner Unreife auf den Kompost wandern. Ebenso gehört faules, weiches und verschmutztes Obst nicht in die Obstverarbeitung. Der Termin für die Saftherstellung sollte vor dem Ernten des Obstes erfolgen, da nur frische Produkte gut verarbeitet werden können. Neu ist ab heuer, dass der naturtrübe Apfelsaft so wie bisher in 5- oder 10-Liter Bags in Box-Systemen, sondern auch in auch in 3-Liter-Bags abgefüllt werden kann.

Die Pressmenge aus einem Kilogramm Äpfel beträgt ca. 0,7 Liter Saft, der im geschlossenen Bag zwei bis drei Jahre haltbar ist.

Terminvereinbarung

Es besteht auch die Möglichkeit, Beeren und Trauben mit der Hydropresse zu verarbeiten und anschließend zu pasteurisieren. Bei den Beeren wird eine Einfrierung empfohlen (zwei Tage vor der Verarbeitung auftauen lassen). Dadurch werden die Zellen geöffnet und die Ertragsmenge wird somit deutlich erhöht.

Presszeiten können mit Maria Christ (von Montag bis Samstag untertags) unter der Telefonnummer 0664-73720450 vereinbart werden.

