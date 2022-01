Marco Untermarzoner geht mit der Liste ‚Gemeinsam für Natters‘ an den Start und kandidiert für das Bürgermeisteramt.

"Vereinsmensch will Bürgermeister von Natters werden – den Weg in die Zukunft gemeinsam gehen!", so eröffnet Marco Untermarzoner seine Aussendung im Wahlkampf.

Er ist 30 Jahre jung, aufgewachsen in Natters, seit jungen Jahren Mitglied verschiedenster Vereine und kandidiert am 27. Februar 2022 als Bürgermeister von Natters. „Ja, ich stelle mich dieser Herausforderung und will mein Bestes für Natters geben. Es war eine lange und gut überlegte Entscheidung, mich der Bürgermeisterwahl zu stellen. Unsere Gemeinde ist bereit für eine Portion Veränderung und neuen Schwung“, erklärt der Hochbautechniker.



Entscheidungen treffen

Trotz seiner jungen Jahre kann Untermarzoner einiges an Berufserfahrung vorweisen. „Zu meinem Berufsalltag gehört es auch Entscheidungen zu treffen und diese zu verantworten. Ich habe in meinem Beruf gelernt, was es heißt, im Team zusammenzuarbeiten und an einem Strang zu ziehen. Deshalb bin ich froh, dass ich als Spitzenkandidat von ‚Gemeinsam für Natters‘ und mit vielen motivierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern ins Rennen gehen kann.“ Untermarzoner hat bereits als Ersatzmandatar Gemeinderatsluft geschnuppert und im Herbst die Gemeinderatsliste von Gottfried Mösl übernommen: „Vielen Dank an Gottfried Mösl für das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat. Mein Ziel war es, für die Gemeinderatswahl junge Leute zu bewegen, sich politisch für ihr Dorf zu engagieren. Mit Freude blicke ich auf ein Team, das voller Ideen steckt und Natters zukunftsfit machen möchte.“



Listenplätze

Hinter dem Bürgermeisterkandidat kandidiert auf Platz zwei Michael Pfurtscheller, gefolgt von Nathalie Käfer (3), Manuel Egger (4) und Marina Schimana (5). Den sechsten Platz besetzt Manuel Schieferle, auf Platz sieben und acht scheinen Julia Wach und Bernhard Matt auf. Beim Wahlprogramm setzen Untermarzoner und sein Team auf vier Arbeitskreise, die auch nach der Wahl beibehalten werden und den Bürgerinnen und Bürgern als Anlaufstelle dienen sollen. „

Vier Gruppen

"Wir haben uns in vier Gruppen mit wesentlichen Eigenschaften von Natters beschäftigt, nämlich dorfcharakterstark, familienfreundlich, klimafit und betriebsunterstützend. Wir stehen für eine offene und aktive Kommunikation mit der Bevölkerung und der Unterstützung aller Gesellschaftsgruppen. Jugendliche, Familien, Senioren, Verein und Betriebe können sich auf uns verlassen." Umsetzen will die Liste ‚Gemeinsam für Natters‘ Themen wie Schaffung von Wohnraum für Natterer Familien. Mit dem Pedibus/elternbegleitender Weg will man die Sicherheit am Kindergarten und Schulweg verbessern. Den Jugendlichen soll ein Sprachrohr in der Gemeinde geboten werden. Der Pavillon inkl. Vorplatz muss zukunftsfit gestaltet werden, um Feste und Feiern für Vereine zu vereinfachen. Bei zukünftigen Bauprojekten muss auch ein Gastronomiebetrieb einen Platz finden.



Direkter Kontakt

In der Wahlauseinandersetzung setzt Marco Untermarzoner auf den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. „Ich werde mich ins Zeug legen und möchte allen Haushalten einen Besuch abstatten. Denn die Anliegen und Wünsche der Bevölkerung sind mir besonders wichtig. Deshalb lade ich die Nattererinnen und Natterer ein, den Weg in die Zukunft gemeinsam mit mir und meinem Team zu gehen“, so der Bürgermeisterkandidat.

