Für den Vorsitzenden der SPÖ- Westliches Mittelgebirge Thomas Larl überwiegen die Argumente für die Ansiedlung des HOFER-Marktes im Westlichen Mittelgebirge. Er spricht sich auch eindeutig für den geplanten Standort in Axams aus.

Thema Verkehr

"Um bei einem Diskonter einkaufen zu können, müssen Bewohner des Westlichen Mittelgebirges auf die Standorte Zirl oder Völs ausweichen", so Thomas Larl. "Es ergeben sich für die Hin- und Rückfahrt nach Völs ca. 15 km bzw. ca. 20 km nach Zirl. Sofern nun der gewählte Standort Axams von dem am weitesten entfernten Ort Natters angefahren wird, ergibt sich hin und zurück eine Strecke von nur mehr ca. 13 km. Jede Anfahrt aus den übrigen Dörfern ist sogar noch kürzer. Somit ergeben sich nun gesamt gesehen sogar weniger Autokilometer, was wiederum auch einen geringeren CO2-Ausstoß bedeutet. Den Gemeinden Völs, Kematen und Unterperfuss kommt eine Verkehrsentlastung sowieso entgegen. Im Übrigen ist der geplante Standort bereits jetzt schon bestens in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden und kann auch per Fahrrad bzw. zu Fuß sehr gut erreicht werden."

Sozialer Aspekt

Thomas Larl will bei der ganzen Thematik auch nicht den sozialen Aspekt außer Acht lassen. “Die mittlerweile sehr hohen Lebenskosten in Kombination mit oft geringem Einkommen bzw. geringer Pension zwingen viele unserer Mitbürger, ihren Einkauf von Grundnahrungsmitteln bei einem Diskonter zu erledigen. Ein Hofer-Markt in unserer Region erschließt vielen nun auch die Möglichkeit, unkompliziert etwas billiger einzukaufen und im Gegenzug dafür für sonst so lebensnotwendige Dinge ein wenig mehr zu haben.“

Mehreinnahmen Gemeinde

Mit den errechneten € 70.000.- an Mehreinnahmen für die Gemeinde Axams kann Larl sehr gut leben. „Axams hatte in der letzten Zeit oft nur € 300.000.- an frei verfügbaren Mitteln im Jahr, somit kommt diese zusätzlich, jährlich fließende Mehreinnahme gerade recht. In der jetzt so schwierigen Phase der vorherrschenden Krise und den damit verbundenen Verlusten an Einnahmen für die Gemeinde sind zusätzliche Einnahmequellen sehr wichtig und können bestens als Zündung des Konjukturmotors der heimischen Wirtschaft wiederum Verwendung finden.“

Volksbefragung kein Thema

Eine Volksbefragung wie von den Axamer Grünen gefordert ist für Larl ebenso kein Thema. Es gäbe von der Bevölkerung gewählte Gemeinderäte, welche ihrem Mandat entsprechend nach Abwägung der Sachlage das Beste für unsere Gemeinde zu entscheiden haben. Und dies erfolgte für den SPÖ-Vorsitzenden im vorliegenden Fall in einer demokratischen Abstimmung innerhalb des Gemeinderates, mit dem Resultat der Ansiedlung eines HOFER-Marktes in Axams.

