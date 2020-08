Sauwetter am Samstagabend in der Region – und auch über unseren Fußballklubs zogen dunkle Wolken auf!

Keinen Punkt in zwei Spielen gab für die Hausherren des FC Koch Türen Natters. In der 2. Klasse Mitte unterlag die Ib-Mannschaft überraschend der Auswahl des SV Thaur mit 1:2. Kurz darauf sah es für die Kampfmannschaft in der HYPO Tirol Liga zur Halbzeit und mit einer 2:1-Führung durch zwei Tore von Alexander Plattner gegen den SVI nach einem Sonnenstrahl aus. Kurz nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zum Ausgleich. Im Anschluss gab es es eine offene Partie, in der die Natterer bei wenigen Offensivaktionen beider Teams den leicht stärkeren Eindruck machten. Es kam anders: Zuerst fischte SVI-Goalie Manuel Hauser einen Freistoßball von Philipp Pfurtscheller per Glanzparade aus der Ecke – und in der 88. Minute landete zu allem Überfluss auf der Gegenseite ein Freistoß aus weiter Distanz überraschend im Natterer Gehäuse!

In derselben Liga gab es für den SV Bäcker Ruetz in der Tiroler Liga nicht in gewünschter Weise zur Geltung und musste mit einer 3:0-Niederlage die Heimreise antreten.

Oberperfuss im Regen

Genauer: Der SV Weber Oberperfuss stand nicht nur während der 90 Minuten, sondern auch nach dem Abpfiff voll im Regen. Die SPG Prutz/Serfaus agierte im strömenden Regen von Beginn an überlegen. In der 25. Minute hielt Oberperfuss-Goalie Gerald Kirchebner sein Team im Spiel, als er einen Elfmeter erstklassig parierte. Die 1:0-Pausenführung der Gäste war dennoch verdient. Bis zur 61. Minute baute die SPG die Führung auf 3:0 aus – erst danach kamen die Oberperfer auch offensiv besser ins Spiel. Philipp Andrä und Manuel Willam sorgten eine Viertelstunde vor Schluss noch für Spannung, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Last-Second-Punkt

Im Freitagspiel schien auch die SPG Axams/Grinzens in der Gebietsliga West einer Niederlage gegen Arlberg entgegenzusteuern. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:1 für die Hausherren – Maria Vlahovic war in der 92. Minute zur Stelle und sorgte für den Ausgleich sowie einen Punkt für die SPG.

Am Sonntag gibt es noch vier Spiele und damit die Chance, die bislang magere Wochenendbilanz etwas aufzufetten.

Anbei gibt es Fotos der Spiele Natters – SVI sowie Oberperfuss – Prutz/Serfaus.

Ergebnisse:

HYPO Tirol Liga:

Kundl – Kematen 3:0 (0:0)

Natters I – SVI 2:3 (2:1)

Tore: A. Plattner (2)

Völser SV I – Volders x:x (x:x)

Sonntag, 17.30 Uhr, Völs

Landesliga West:

Oberperfuss – Prutz 2:3 (0:1)

Tore: Andrä, Willam

Gebietsliga West:

Arlberg – SPG Ax./Gr. 2:2 (1:0)

Tore: Fagschlunger, Vlahovic

Pitztal – Götzens x:x (x:x)

Sonntag, 17 Uhr, Arzl

1. Klasse West:

SVI ib – Sellraintal x:x (x:x)

Sonntag, 17 Uhr, Wiesengasse

2. Klasse Mitte:

Natters Ib – Thaur Ib (0:0)

Tor: Raudaschl

2. Klasse West:

Völs Ib – Längenfeld Ib x:x (x:x)

Sonntag, 15 Uhr, Völs

Anpfiff:

HYPO Tirol Liga:

Kematen – Mils

Fr., 28.8., 19.30 Uhr, Kematen

Volders – Natters I

Sa., 29.8., 16 Uhr, Volders

St. Johann – Völs I

Sa., 29.8., 17 Uhr, St. Johann

Landesliga West:

Absam – Oberperfuss

Sa., 29.8., 17.30 Uhr, Absam

Gebietsliga:

SPG Ax./Gö. – Umhausen

Fr., 28.8., 19.30 Uhr, Axams

Götzens – Haiming

Sa., 29.8., 17 Uhr, Götzens

1. Klasse West:

Sellraintal – Union Ib

Sa., 29.8., 17 Uhr, Sellrain

2. Klasse Mitte:

Natters Ib spielfrei

2. Klasse West:

Hatting – Völs Ib

Sa., 29.8., 17.30 Uhr, Hatting