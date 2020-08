Der SV Raiba Götzens ist wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Nach rasanter erster Halbzeit zwar mit einigen Motorstotterern – unter dem Strich stehen aber drei Punkte!

Dies sah auch Götzens-Trainer Thomas Pichlmann nach dem 3:1 Sieg gegen Umhausen so: „Unsere Personaldecke ist momentan etwas dünn – in einer solchen Situation ist ein Sieg besonders wichtig.“

Nach einem starken Start mit dem Führungstreffer durch Stefan Plattner in der 15. Minute konnten die Hausherren zunächst nicht nachsetzen. Knapp vor der Halbzeit leistete Umhausen dann Schützenhilfe. Ein zaghaftes Geplänkel am eigenen Strafraum sahen die Götzner als Einladung, die Fabian Happ letztlich gerne annahm. Ein Startsignal für den Götzens-Express, der gleich im nächsten Angriff jegliche Stop-Signale ignorierte: Mathias Leitner landete im Höchsttempo samt dem Leder in den Maschen!

Die 3:0-Führung erweckte Hoffnungen, die nicht mehr erfüllt wurden. Die Gäste zeigten sich mehr als nur ebenbürtig und setzten sich über weite Strecken im Götzner Strafraum fest. Während das Pichlmann-Team nur ein oder zwei Mal gefährlich vor das Tor kam, kassierten die Oberländern die Belohnung für eine Daueroffensive mit einem Treffer in der 70. Minute. Zu mehr reichte es nicht – und die Götzner durften das bereits erwähnte Fazit ziehen: Unter dem Strich stehen drei Punkte!

Natters winkt von der Tabellenspitze

In der HYPO Tirol Liga zeigte sich der FC Koch Türen Natters mit dem 2:1-Sieg in Kirchbichl erneut von einer ganz starken Seite und darf dafür von der Tabellenspitze winken. Dies zumindest bis Sonntag, weil der SC Mils mit einem Sieg in Ebbs die in der ersten Runde eroberte Tabellenführung verteidigen könnte. Dennoch: Zwei Siege in zwei Spielen machen in Natters Lust auf mehr!

Anpfiff

HYPO Tirol Liga:

Kirchbichl – Natters I 1:2 (1:0)

Tore: A. Plattner, Graziadei

Völs I – Volders 1:1 (0:0)

Tore: Gruber

Kematen – Union 1:0 (1:0)

Tor: Mühlthaler

Landesliga West:

Thaur – Oberperfuss 2:2 (1:1)

Tore: Heis, Andrä

Gebietsliga West:

SPG Ax./Gr. – Stams 2:5 (1:2)

Tore: Fagschlunger, Winkler

Götzens – Umhausen 3:1 (3:0)

Tore: Plattner, Happ, M. Leitner

Klasse West:

Sellraintal – Ried 3:1 (1:1)

Tore: E. Schlögl (2), Schreiber

2. Klasse Mitte:

Matrei Ib – Natters Ib x:x (x:x)

Sonntag

2. Klasse West:

Fliess – Völs Ib 2:0 (0:0)

Anpfiff

HYPO Tirol Liga:

Kundl – Kematen

Fr., 21.8., 19.30 Uhr, kundl

Natters I – SVI

Sa., 22.8., 18 Uhr, Natters

Völs I – Volders

So., 23.8., 17.30 Uhr, Völs

Landesliga West:

Oberperfuss – Prutz/Serfaus

Sa., 22.8., 17 Uhr, Oberperfuss

Gebietsliga West:

Arlberg – SPG Ax./Gr.

Fr., 21.8., 20 Uhr, Pettneu

Pitztal – Götzens

So., 23.8., 17 Uhr, Arzl

Klasse West:

SVI Ib – Sellraintal

So., 23.8., 17 Uhr, Wiesengasse

2. Klasse Mitte:

Natters Ib – Thaur Ib

Fr., 21.8. 18 Uhr, Natters

2. Klasse West:

Völs Ib – Längenfeld

So., 23.8., 15 Uhr, Völs