Der neue Maestro der MK Sellrain

28.04.2018, 12:00 Uhr

MIt Wolfram Rosenberger hat ein großer Mann der Blasmusik die Musikkapelle übernommen.

Die Musikkapelle Sellrain lässt beim diesjährigen Frühjahrskonzert im wahrsten Sinne des Wortes aufhorchen. Zum Einen mit hervorragenden musikalischen Beiträgen und zum Anderen mit organisatorischen Maßnahmen. Kein geringerer alshat die Musikkapelle im Jänner 2018 als Kapellmeister übernommen. Er muss Blasmusikfreunden natürlich nicht mehr vorgestellt werden, seine Biographie füllt ganze Seiten. Obfrauzeigt sich stellvertretend für alle Musikanten und Musikantinnen begeistert: "Es ist für uns ein Traum, dass Wolfram Rosenberger sein Wissen der Blasmusik an uns weitergibt, davon provitieren wir natürlich alle ungemein." Der solcher Art Gelobte gibt das Lob mit einem Augenzwinkern zurück: "Meine Karriere führte mich bisher immer weiter in den Westen des Landes, jetzt bin ich in endlich in Sellrain angekommen." Das Publikum zeigte sich von der Darbietung sichtlich begeistert.

Ehrungen



Riesigen Applaus gab es auch für wahre Urgeisteine der MK Sellrain. Es passiert nicht alle Tage, dass gleich drei aktive Musikanten für derartige Jubiläen ausgezeichnet werden.undwurden für 60 Jahre,für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Weiters geehrt wurdenundfür ihre 10-jährige Mitgliedschaft. Bezirkskapellmeister- er ist bekanntlich selbst in den Reihen der Sellrainer aktiv - sein Stellvertreterundgratulierten herzlich.