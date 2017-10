Kematen: Tauschmarkt für Kindersachen

Der Katholische Familienverband Kematen lädt am Samstag, dem 14. Oktober, zu einem Tauschmarkt für Kindersachen im Haus der Gemeinde. Artikel anbieten und Neuwertiges günstig kaufen – so lautet das Motto der Veranstaltung. Winter- und Sommersportartikel, Spielzeug, Kinderbekleidung, Ski, Rodel, Kinderwägen, Autositze und vieles andere mehr können angeboten oder gekauft werden.Die Annahme erfolgt am Samstag, dem 14. Oktober in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Von 13.30 bis 15.30 Uhr findet der Verkauf statt. Die Auszahlung bzw. Rückgabe gibt es ab 18 Uhr.Mehr Infos: http://members.aon.at/familienverband-kematen