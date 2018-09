Neue Sakrale Musik, Avantgarde und Zeitgeist

15.09.2018, 14:16 Uhr

Mit drei Herbstkonzerten bringt der Kulturverein CULTURA SACRA ein abwechslungsreiches Programm mit neuen modernen Klängen, Besetzungen, Uraufführungen und Entdeckungen zeitgenössischer Musik.

Kammerorchester InnStrumenti



In der Wallfahrtskirche Götzens gibt es in der Herbstsaison drei große Höhepunkte. Dr. Federico Zogg, Obmann des Kulturvereins "CULTURA SACRA" und sein Team haben ein tolles Programm zusammengestellt.Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti eröffnet am, um 20 Uhr den musikalischen Herbst in Götzens und auch gleichzeitig als erstes Abokonzert des Klangkörpers unter dem Motto „VERHEISSUNG“. Erstmals wird Musik & Bild verknüpft: die Kunsthistorikerin Claudia Mark wird zum leitgebenden Thema relevante Bilder präsentieren. Die Tiroler Christian Wegscheider, Elias Praxmarer und Gerald Resch haben das Motto des Konzertes musikalisch umgesetzt; das Publikum darf Zeuge der Uraufführungen werden. Solisten sind die Mezzosopranistin Eva Schöler und der international erfolgreiche Saxofonist Andreas Mader.

"Windkraft"



Spirituals & Gospels

Erstmals zu Gast in Götzens ist am, ab 19 Uhr " WINDKRAFT – Kapelle für Neue Musik " unter der Leitung des international renommierten Dirigenten Kasper de Roo. Windkraft hat sich in der Szene Neuer Musik, wie dem Tiroler Festival Klangspuren u.a., profiliert und erhielt 2017 den Preis des Landes Tirol für zeitgenössische Musik. Als Herzstück beim Konzert erklingt die „Mass“ von Igor Strawinsky für Solisten, Chor und Bläser. Dazu konnte der exzellente Kammerchor Innsbruck gewonnen werden. Mystisch mahnt das Werk „Magnum Ignotum“ von Giya Kanchelis, und die Uraufführung von Manuel de Roo „Siehe Raphael“ ist dem Erzengel auf der Spur.Amlautet das Motto ab 19 Uhr: "PRAISE THE LORD” – Spirituals & Gospels mit CHOROPAX." Der Kammerchor Wattens präsentiert einen Ausschnitt aus seinem reichen Repertoire selten gehörter Spiritual- und Gospelarrangements. Die emotionale Bandbreite dieser afroamerikanischen Musik - von Melancholie bis zu überschäumender Euphorie – und ihre harmonische und rhythmische Umsetzung wird in Arrangements in unterschiedlichsten Besetzungen spür- und erlebbar. CHOROPAX ist Garant für einen spannenden und abwechslungsreichen Konzertabend für Jung und Alt.Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf beim Tourismusbüro Götzens. Die Online-Reservierung ist im Internet auf www.cultura-sacra.at