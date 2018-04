Neuer Kommandant im Abschnitt Kematen

19.04.2018, 21:39 Uhr

Thomas Reiner aus Gries im Sellrain wurde zum neuen Feuerwehr-Abschnittskommandanten gewählt.

Kürzlich trafen sich die Delegierten der zehn Feuerwehren des Abschnittes Kematen im Sicherheitszentrum zur turnusmäßigen Wahl des Abschnittskommandanten. Der bisherige AK Ernst Wegscheider legte in einem ausführlichen Bericht beeindruckende Zahlen aus der abgelaufenen, fünfjährigen Funktionsperiode vor. Hervorgehoben wurde besonders, dass die Feuerwehren des Abschnittes Kematen in der abgelaufenen Funktionsperiode zu 2.143 Einsätzen (322 Brandeinsätze, 1.293 technische Einsätze, 185 Brandsicherheitswachen und 343 Fehlalarme) ausrückten. Dabei leisteten die 23.579 eingesetzten Feuerwehrmitglieder immerhin 35.611 Stunden. Um für die Einsätze entsprechend vorbereitet zu sein, wurden 2.052 Übungen abgehalten, an denen 21.391 Mitglieder teilnahmen und dabei die stolze Summe von 43.172 Stunden aufwendeten.

Neuwahl

Ehrungen

Im Anschluss gab Ernst Wegscheider bekannt, dass er nach zehn Jahre für die neue Funktionsperiode nicht mehr zur Verfügung stehen wird – die Anwesenden dankten für seine Verdienste mit stehenden Ovationen! Zum neuen Abschnittskommandanten wurde der Kommandant der Feuerwehr Gries im Sellrain sowie der Betriebsfeuerwehr Flughafen Innsbruck, OBI Thomas Reiner, einstimmig gewählt. Bezirks-Kdt. Reinhard Kircher: "Damit bekleidet ein sehr erfahrener Feuerwehrfunktionär, der auch das Sachgebiet Wasserdienst im Bezirksverband leitet, diese wichtige Funktion."Bgm. Anton Schiffmann aus St. Sigmund im Sellrain wurde eine hohe Auszeichnung zuteil. Auf Grund seiner besonderen Verdienste und 21-jährigen Tätigkeit als Obmann der Bergrettung St. Sigmund wurde ihm das Verdienstzeichen des LFV-Tirol, Stufe IV in Bronze, verliehen und damit auch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und der Bergrettung bei zahlreichen Einsätzen und Übungen gewürdigt.