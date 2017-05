Robin Hood musikalisch im Axamer Lindensaal

14.05.2017, 12:14 Uhr

für das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Axams ausgesucht hatte. Eines der weiteren Highlights des begeisternden Konzertabend war ein Saxophonsolo eines jungen Musiktalents aus den eigenen Reihen:zeigte bei "Pequena Czarda“ von Komponist Pedro Itturralde ihr ganzes Können. In Fachkreisen ist die Vorstudentin am Konservatorium ja längst keine Unbekannte mehr. Sie spielt bereits in mehreren Auswahlorchestern und auch im Saxophonensemble „Sigmoideus“, welches sich im Juli auf eine Gastspieltournee nach China begeben wird.Die Leistung der Solilstin (und auch des Orchesters, weil dieses Stück für alle eine besondere Herausforderung darstellt) wurde mit Standig Ovations von Bgm., Alt-Bgm., Pfarrerund der weiteren Zuhörer im vollbesetzten Saal honoriert.Viel Beifall gab es auch für alle Damen der Musikkapelle Axams, die mit der erstmals getragenen neuen Wipptaler Tracht einen modischen Glanzpunkt setzten.