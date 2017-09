SelbA hält fit: Trainingsprogramm für Seniorinnen und Senioren

28.09.2017, 21:13 Uhr

SelbA ist ein abwechslungsreiches, ganzheitliches Bildungsprogramm für Menschen ab 60 Jahren, die aktiv etwas für ihre geistige und körperliche Gesundheit tun möchten. SelbA verbindet Gedächtnistraining mit körperlicher Bewegung und wird ergänzt durch ein Kompetenztraining mit praktischen Tipps und Hilfen für den Alltag. Darüber hinaus bietet SelbA Raum für Sinn- und Glaubensfragen, die im Alter zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese spezielle Kombination macht SelbA zu einem ganzheitlichen Angebot für Körper, Geist und Seele. Durch das einzigartige Programm von SelbA erleben in Tirol seit 2001 Tausende Seniorinnen und Senioren mehr Lebensqualität und Freude in einem aktiv gestalteten Alltag. Die steigende Lebenserwartung eröffnet neue Chancen und Perspektiven. Lust an Neuem und Offenheit gegenüber den Veränderungen, die das Alter mit sich bringen, aber auch gezielte Vorsorge kann dabei unterstützen, diese Chancen zu nutzen und den Lebensabend aktiv und mit Freude zu genießen.

SelbA-Kurs in Götzens

Die Pfarre Götzens bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Götzens diesen SelbA-Kurs in Götzens an. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten für diese Veranstaltungsreihe kostenlos zur Verfügung und fördert den Kurs auch finanziell, so dass der Kursbeitrag erheblich gesenkt werden konnte.Kursbeginn:Kursdauer: 10 Einheiten zu 1,5 Stunden, wöchentlich, immer dienstagsZeit: 09:00 – 10:30 UhrOrt: Gemeindezentrum GötzensTrainerin: Lydia Apperl, SelbA-Trainerin, AxamsTeilnehmer: max. 16 Personen (rechtzeitig anmelden)Kursbeitrag: EUR 40,-- pro PersonInformationen und Anmeldung: Brigitta Schuchter-Hainzl Tel.: 0676/9129763 oder per Mail: brigitta.schuchter@aon.at