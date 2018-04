Theateraufführung im Jugendraum „Chill Island“ in Götzens

25.04.2018, 18:09 Uhr

wird im Jugendzentrum "Chill Island" in Götzens um 19:00 Uhr das Jugendstück „Zigeuner Boxer“ gezeigt.Auf Basis der Lebensgeschichte des Boxers Johann Trollmann verfasste die Autorin Rike Reiniger dieses packende Ein-Personen-Stück. Der Schauspieler Stefan Riedl spielt in dieser mobilen Produktion des Tiroler Landestheaters, die auf Einladung von JiM (Jugend im westlichen Mittelgebirge) und dem Kultur.Werk.Axams in den Jugendraum Götzens kommt. Um eine Voranmeldung unter der Nummer 0676-830955881 wird gebeten, da es nur begrenzte Plätze gibt.