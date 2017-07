Ungetrübter Badespaß in den Seen garantiert

22.07.2017, 20:12 Uhr

Hervorragende Wasserqualität der Tiroler Badegewässer bestätigt – auch der Natterer See glänzt mit Bestnoten!

Während der Badesaison werden 28 Tiroler Seen – vom Achensee bis zur Weisslahn in Terfens – im Rahmen der EU-Badegewässerüberwachung laufend kontrolliert. An insgesamt 35 Badestellen werden von Mitte Juni bis Ende August jeweils fünf Wasserproben mikrobiologisch-hygienisch untersucht und Sauerstoffsättigung, pH‑Wert sowie Phosphorkonzentration überprüft. Mittendrin unter den solcherart geadelten Badegewässern befindet sich natürlich auch der der Natterer See, wo man sich erneut über das Ergebnis freuen darf!

Drei Sterne

Aktuelle Untersuchungsergebnisse

„Die letzten Untersuchungen von Mitte Juli bestätigen erneut die ausgezeichnete Wasserqualität unserer Tiroler Badegewässer. Damit ist ungetrübtes Badevergnügen für Tirolerinnen und Tiroler sowie Feriengäste garantiert“, freut sich Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg über die guten Ergebnisse. „Die aktuellen Untersuchungen beweisen, dass die fast ausnahmslos beste EU-weite Bewertung von drei Sternen zu Recht erfolgte“, so Ruth Friehe-Leitl, zuständige Expertin für die Koordination der Badegewässerüberwachung im Sachgebiet Gewerberecht des Landes Tirol.... können online auf der Homepage des Landes Tirol unter www.tirol.gv.at/badegewaesser oder mittels QR-Code auf den Informationstafeln direkt an den jeweiligen Seen abgerufen werden.