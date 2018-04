Völs: Bürgermeister zwischen Himmel und Hölle!

22.04.2018, 21:45 Uhr

Klarerweise nicht in der Gemeindestube, sondern nur auf den Brettern der Dorfbühne!

Wie glücklich kann sich Völs schätzen, einen über jeden Verdacht erhabenen, korrekten Bürgermeister zu haben. Ganz anders schaut es freilich im neuen Stück der Dorfbühne Völs aus. Korrupt statt korrekt, immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht, im Streit mit missliebigen Vereinen. So stellt sich Ewald, der Bürgermeister der (sicherlich nur erfundenen Gemeinde), dar. Aber wie heißt es in einem Sprichwort? "Die kleinen Sünden straft Gott sofort!"So findet sich Ewald nach einem elektrischen Fehlgriff fälschlicherweise in Himmel statt in der wohlverdienten Hülle. Um unverdienterweise in himmlischen Spähren bleiben zu können, bedient er sich altbekannter Methoden. Schließlich erreicht er im Wettstreit zwischen der himmlischen Aufnahmebeamtin und der höllischen Werbeagentur ein Unentschieden. Die nächste gute oder schlechte Tat soll entscheiden. Begleitet von seinem Schutzengel kommt er zurück in seine Wohnstube, wo seine trauernden Hinterbliebenen sitzen. Die Situation spitzt sich dramatisch zu – wo wird Ewald landen: Himmel oder Hölle?

Spieltermine:

Montag, 30. April, 20 Uhr; Mittwoch, 9. Mai, 20 Uhr; Samstag, 12. Mai, 20 Uhr; Freitag, 18. Mai, 20 Uhr; Freitag, 25. Mai, 20 Uhr; Mittwoch, 30. Mai, 20 UhrHotline 0699-12060713 oder Reisebüro Idealtours, Bahnhofstraße 17, Völs