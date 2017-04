Das Schlangenbisset immer im Gepäck.

27.04.2017, 10:03 Uhr

Der siebentägige „Marathon des Sables“ gilt als einer der härtesten Läufe der Welt. Die herausfordernde Gesamtstrecke von 250 Kilometern wird in jedem Jahr neu festgelegt und ist in sechs Etappen auf sieben Tagen aufgeteilt.Die Tatsache, dass alle Läufer ihre persönlichen Utensilien und Verpflegung für das gesamte Rennen mit sich tragen, macht ihre Leistung noch unglaublicher. Einzig das tägliche Wasser sowie ein offenes Zelt für jeweils etwa acht Personen, werden von den Organisatoren zur Verfügung gestellt. Zu den persönlichen Utensilien zählen neben einem eigenen Schlafsack auch ein Schlangenbiss-Set und nachweislich 2000 Kalorien Energie pro Tag. Eine medizinisch diagnostizierte Gesundheit ist die einzige Anforderung an die Teilnehmer. Diese ist auch zwingend erforderlich, da die Läufer tagsüber Temperaturen von über 50 Grad ausgesetzt sind.In der Nacht fallen die Temperaturen allerdings gegen den Gefrierpunkt ab. Der Marathon des Sables , eines der letzten wirklichen Abenteuer auf dieser Welt.