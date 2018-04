Intersport-Fußballcamp mit Didi Constantini und Andi Schiener

19.04.2018, 14:37 Uhr

21. Auflage des Nachwuchscamps – und diesmal ist auch Ex-Fußballer Andi Schiener mit an Bord.

Unzählige Fußballtalente waren in ganz Österreich bereits in Didi Constantinis Intersport-Fußballcamps. Bei der 21. Auflage gibt es eine Neuerung unter dem Motto: "20 Jahre Erfahrung im Bereich von Nachwuchscamps treffen auf neuen Spirit und kreative Ideen!" Mit dem Ex-Kicker (u. a. auch beim damaligen FC Tirol) und heutigen Kindermentaltrainer Andi Schiener holt sich Didi Constantini einen starken Partner an seine Seite.

Termine

Heuer werden wieder vier tolle Camps angeboten:MittersillPaznaunHallWer in einem dieser Camps dabei sein will, muss sich jetzt anmelden: www.fussballcamp-constantini.at – unter dieser Adresse gibt es im Internet auch alle weiteren Infos!