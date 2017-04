Top-Star Darya Klishina springt in Innsbruck!

23.04.2017, 15:28 Uhr

13. Golden Roof Challenge am 2. Juni in Innsbruck mit der Weitsprung-Europameisterin!

Weitsprung Doppel-Europameisterin und Top-Model Darya Klishina hat Innsbruck als „home of the Golden Fly Series“ für ihren Saisoneinstieg in Europa ausgewählt und wird direkt von der Diamond League aus Eugene/USA anreisen!Die 1,80 m große 7-Meter-Springerin ist von der generellen Doping-Sperre gegen den russischen Leichtathletikverband ausgenommen und wird – wie bei den Olympischen Spielen in Rio – mit Sondergenehmigung des Weltverbandes die Challenge unter neutraler Flagge (ANA – Authorised Neutral Athlete) bestreiten.„Darya hat viel Gutes von unserem In-City-Event gehört und freut sich sehr auf die einzigartige Location vor dem Goldenen Dachl und unsere speziell konstruierte mobile Sportanlage „The FlySwat“. Sie ist eine der begehrtesten Sportlerinnen der Welt und ich versuche seit fünf Jahren, sie nach Innsbruck einzuladen. Heuer hat es endlich geklappt!“ freut sich Meeting Direktor Armin Margreiter.

