35 Jahre Forum Bad Fischau-Brunn: Artett mit "The 60s Show"

Artett bringt die Musik der 60er Jahre (Stones, Doors, Hendrix, Temtations, The Who,..) in genialer stimmlicher Besetzung sowie mit Tanzeinlagen der Showtruppe Dancefire. Termin: Samstag, 5. September, Schlosspark Bad Fischau-Brunn, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr.

Einlass: 19h

Tickets: Kartenpreis: 22 Euro Eintritt für Forum Mitglieder frei (Bekanntgabe bei der Reservierung),

Kartenvorverkauf: art@schloss-fischau.at od. 0664/ 44 18 770