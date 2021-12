Raimundspiele Gutenstein: Vorfreude auf 2022

Der künstlerische Leiter der Raimundspiele Gutenstein, Kammerschauspieler Johannes Krisch, gibt erste Pläne für die Spielsaison 2022 bekannt: Ferdinand Raimunds selten gespieltes Stück „Die gefesselte Phantasie“, ein Original-Zauberspiel in zwei Aufzügen, steht im Sommer 2022 im Theaterzelt in Gutenstein auf dem Spielplan.

GUTENSTEIN. Die Dichtkunst steht im Fokus des Stückes – in Ferdinand Raimunds unverkennbarem Stil, verpackt in einem auch heute noch gültigen Text. Mit Gedichten und Liedern und humorvollen wie auch ernsten Anklängen. 1828 wurde „Die gefesselte Phantasie“ als viertes von insgesamt acht Werken des erfolgreichen Dichters Ferdinand Raimund im Theater in der Leopoldstadt in Wien uraufgeführt. Johannes Krisch verspricht eine moderne Inszenierung in Anlehnung an „Die gefesselte Phantasie“. Regie und Schauspieler werden noch nicht verraten, ein wenig Spannung bleibt vorerst bestehen.

Keine Dichtkunst ohne Fantasie

Das Originalstück spielt auf der Halbinsel Flora, wo Königin Hermione herrscht und die Bewohner Dichter sind. Sie liebt den als Hirten verkleideten Königssohn Amphio. Zwei Zauberschwestern bedrohen Flora und stören den Frieden. Laut dem Orakel Apollos muss Hermione einen ihr würdigen Partner heiraten, um sie loszuwerden. Sie hat längst versprochen, demjenigen die Hand zu reichen, der am schönsten dichtet, und hofft, dass dies Amphio sein werde. Doch die Zauberschwestern nehmen die Phantasie gefangen, um der Dichtung keine Chance zu geben. Der Harfenist Nachtigall spricht ein grauenhaftes Gedicht, aber es findet sich kein Gegner. Da befreit Jupiter die Phantasie und kann Amphio im letzten Moment zum Sieg verhelfen. Als die Zauberschwestern das Liebespaar vernichten wollen, verbannt Jupiter die bösen Schwestern in den Orcus. Flora wird wieder zum Blumengarten, Hermione und Amphio können heiraten und Nachtigall wird zum zweiten Hofnarren ernannt.

Gutscheine zu Weihnachten

Der Kartenvorverkauf für die 15 Aufführungen zwischen 13. Juli und 7. August 2022 hat bereits begonnen. Für Weihnachten eignen sich Gutscheine besonders gut als Geschenk, denn sie sorgen für Vorfreude in einer angespannten Zeit. Das Team der Raimundspiele Gutenstein freut sich jedenfalls darauf, im Sommer 2022 wieder höchste Theaterkunst bieten zu dürfen. Bis 28. Februar 2022 wird ein Frühbucherbonus von 10 % gewährt.

Details sind auf www.raimundspiele.at zu finden.