Bad Erlach wird zentrale Impfstelle der Region

BAD ERLACH. Ab 18. Jänner 2022 wird in der Marktgemeinde Bad Erlach eine zentrale Impfstelle für die gesamte Region zur Verfügung stehen. Geimpft wird ohne Anmeldung am Gemeindeamt, jeweils Dienstag und Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr.

Bürgermeister Johann Rädler: "Mit dieser Initiative wollen wir den Regionsbewohnern die Möglichkeit einer unbürokratischen Impfstelle bieten. Unser Ziel ist, gerade im Hinblick auf die steigenden Corona-Zahlen, die Impfrate zu steigern.

Für Fragen zum Ablauf der Impfungen, steht Alexandra Stangl am Gemeindeamt unter der Rufnummer 02627/48 214 16 zur Verfügung.