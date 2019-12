Bad Erlacher Baumweg nimmt Gestalt an

BAD ERLACH. Gemeinderat Berhard Treibenreif, in seiner Freizeit passionierter Jäger und Naturfreund, sind Ökosystem und Umwelt ein persönliches Anliegen. Ein von Treibenreif erdachter und konzipierter „Baumweg“ soll nun bessere Kenntnis und mehr Wissen über heimische Bäume und Sträucher in der unmittelbaren Umgebung von Bad Erlach bringen. „Wir wollen durch Info-Tafeln an interessanten Bäumen und Gewächsen wissenswerte Fakten zur Flora unserer Heimat vermitteln. Gerade in Zeiten von Internet und Handy gewinnt das Naturerlebnis immer mehr an Bedeutung. So bietet sich eine einfache Möglichkeit das eigene Wissen aufzufrischen und auch Kindern die heimische Natur näher zu bringen!“, so GGR Bernhard Treibenreif bei der Übergabe der ersten Info-Tafeln, die gemeinsam mit Bauernbund-Obmann Roman Schmied erfolgte.

Zum Start wird es sieben Tafeln geben, sukzessive soll dann der „Baumweg“ weiter ausgebaut werden. Derzeit beginnt der Baumweg bei Lebens.Med Zentrum, führt über Mühlweg, Aspangerstraße, Waldweg zur Türkeneiche und dann zurück, vorbei am Ziegelwerk Lizzi zur Volksschule. Auch mit Kindern lässt sich diese Strecke gut bewältigen und bietet sich als idealer Sonntags-Spaziergang an.