Red Zac Pauli öffnet seine Pforten in Theresienfeld

„Elektronik. Voller Service.“ heißt es ab sofort auch für Kunden im Raum Theresienfeld: „Endlich können wir starten“, erklärt Eigentümer Pal Duhanaj. „Die offizielle Eröffnungsfeier werden wir natürlich nachholen, aber seit letzter Woche heißen wir unsere ersten Kunden bei Red Zac Pauli willkommen.“

WIENER NEUSTADT. 15 Jahre Erfahrung in der Kommunikationstechnik bringt Pal Duhanaj mit und startet sein Geschäft mit einer Mitarbeiterin: „Für mich steht Kundenservice an erster Stelle, deshalb war in der Planung auch schnell klar, dass Red Zac als bekannteste Kooperationsmarke für mich der beste Partner ist“, meint Duhanaj. „Außerdem profitieren damit meine Kunden auch von der breiten Produktpalette – optimale Beratung und Service selbstverständlich inklusive.“

„Es freut mich ganz besonders, Red Zac Pauli in der Red Zac-Familie begrüßen zu können. Pal Duhanaj war selbst über mehrere Jahre hinweg für ein Red Zac-Fachgeschäft tätig – jetzt hat er sich seinen Traum von einem eigenen Geschäft erfüllt“, erklärt Red Zac-Vorstand Peter Osel. „Das zeigt einmal mehr, wie vielfältig die Karrierechancen bei Red Zac sind.“

Auch Lieferung möglich



Red Zac Pauli ist in Theresienfeld in der Flugfeldstraße 3/4 zu finden und bietet ein umfangreiches Angebot an Haushalts- und Kommunikationsgeräten. „Selbstverständlich liefern wir die Geräte gerne auch aus, sorgen für die Inbetriebnahme und erklären die Bedienung“, so der Eigentümer. „Und wer sein altes Gerät los werden möchte, muss sich keine weiteren Gedanken machen – das wird selbstverständlich mitgenommen und fachgerecht entsorgt. Die Zufriedenheit meiner Kunden liegt mir sehr am Herzen.“

Geöffnet ist das Geschäft künftig Montag bis Freitag, jeweils von 9-13 Uhr und 14-18 Uhr sowie am Samstag von 9-13 Uhr. „Und eines steht heute schon fest: unsere Eröffnungsfeier holen wir nach, sobald das möglich ist“, meint Duhanaj. „Schließlich wollen wir ja auch auf die Eröffnung anstoßen. Dann erwartet unsere Gäste Speis und Trank und jedenfalls auch eine Kaffeeverkostung, so viel sei schon einmal verraten.“ Vorläufig gelten natürlich die entsprechenden Schutzmaßnahmen: im Geschäft herrscht Maskenpflicht, auf den vorgeschriebenen Mindestabstand wird geachtet und häufig benutzte Flächen regelmäßig desinfiziert. Weitere Infos unter www.redzac-pauli.at