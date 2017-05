Doppelte Expansion bei VARIO-HAUS

03.05.2017, 11:56 Uhr

Gründung VARIO-HAUS Swiss und Ausbau des Standortes in Wiener Neustadt

Zubau am eigenen Standort

WIENER NEUSTADT. Seit Mitte April hat der Wiener Neustädter Fertighaushersteller VARIO-HAUS eine Schweizer Tochter. Offizieller Name: VARIO-HAUS Swiss GesmbH. Damit will das Unternehmen seine Exportquote weiter steigern und den bisher im Vergleich zu Österreich wenig entwickelten Fertighausmarkt in der Schweiz in Schwung bringen. Gleichzeitig wurde auch der Standort Wiener Neustadt ausgebaut. Ein weiteres Gebäude soll künftig für die Expansion der Export-Abteilung Platz bieten.Fokus auf französisch-sprachige SchweizSitz der neuen Tochterfirma ist Sierre (VS) in der Westschweiz, womit der initiale Fokus auf die französisch-sprachige Schweiz quasi auf der Hand liegt. Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Schweizer Unternehmens ist Pierre-Alain Kaufmann. „Die Bauflächen in der Schweiz sind sehr knapp und müssen bestmöglich genutzt werden, um möglichst viel Wohnfläche generieren zu können“, erzählt Kaufmann. Die Holzrahmenbauweise sei für die Schweiz daher geradezu prädestiniert, da durch sie um sechs Prozent mehr Wohnfläche geschaffen werden kann als bei der herkömmlichen Ziegelbauweise.Der Export bekommt auch am eigenen Firmenstandort in Wiener Neustadt einen besonderen Stellenwert und wird das neue Gebäude beziehen, das soeben fertiggestellt wurde. Insgesamt gibt es nun auf 120 Quadratmetern neue, repräsentative Büroflächen, die auch gleichzeitig als Referenzobjekt für Interessenten im Bereich Büro- und Objektbau verwendet werden. In den neuen Räumlichkeiten werden neben modernster Hausautomatisierung durch den VARIO-HAUS-Partner Loxone auch optisch ansprechende und natürliche Akustikmaßnahmen präsentiert, die für optimale Arbeitsbedingungen sorgen. Die Expansion des Unternehmens – neben der Schweiz vor allem nach Deutschland und Italien - nimmt bei VARIO-HAUS immer mehr Ressourcen in Anspruch, was schlussendlich auch zur baulichen Erweiterung geführt hat. Der Zubau konnte innerhalb einer Rekordzeit von nur drei Monaten bezugsfertig erstellt werden.