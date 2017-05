Peter Stief übernimmt McDonalds' in Wiener Neustadt

11.05.2017, 09:43 Uhr

„Das erfolgreiche Franchise-System, das Qualitätsbewusstsein und die Innovationskraft von McDonald’s Österreich haben mich im Laufe meiner Karriere immer fasziniert. Ich freue mich, in dieser neuen beruflichen Herausforderung meine umfassende Managementerfahrung mit dem Esprit eines Gastgebers zu einem erfolgreichen Restauranterlebnis für unsere Gäste zu kombinieren. Mein Team ist in diesem Rezept aber natürlich der wichtigste Erfolgsfaktor“, so Peter Stief.

Die beiden von Stief übernommenen Standorte präsentieren sich als Treffpunkte für Genießer. Das Restaurant in der Wiener Neustädter Pottendorfer Straße 45 ist als Familienrestaurant mit einem Playland und großer Terrasse positioniert. Als eines der wenigen Restaurants österreichweit hat es 24 Stunden täglich geöffnet. Sowohl hier als auch am Standort im EKZ Fischapark (Zehnergürtel 12-24) stehen ein McCafé sowie das neue Burger Konzept „my burger“ zur Verfügung, mit dem Gäste ihre Burger nach individuellem Geschmack bestellen können. Neben einer breiten Produktvielfalt setzt Peter Stief in seinen Restaurants auch auf das modernes Servicekonzept von McDonald’s Österreich – dieses inkludiert digitale Selbstbedienungs-Kioske zur Bestellung sowie den Bonusclub myMcDonald’s, der per App zum Punktesammeln für Gratis-Prämien und Rabatte einlädt.