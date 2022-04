NEULENGBACH. Am Finsterhof in Neulengbach fand kürzlich eine osterliche Schnitzeljagd mit spannenden Stationen statt. Lisa Köhler möchte den "alten Hof" nämlich zusammen mit ihrem Mann wieder auf Vordermann bringen - das war das erste offizielle Event.

Lisa plante die Veranstaltung zusammen mit Daniela Bruckmayer. Mit Daniela und ihrem Verein "Handwerksleut" ging der Finsterhof nämlich eine Kooperation ein. Die beiden überlegten sich eine spannende Vorgeschichte, die die Kinder durch die einzelnen spielerischen Stationen begleiten sollte. "Das kam sehr gut an. Die Kinder waren von Anfang an voll dabei." Künftig möchte man auf dem Finsterhof mehr Events veranstalten.

"Uns ist es wichtig Handwerk und den Bezug zur Natur wieder aufleben zu lassen, wieder darauf aufmerksam zu machen und es unter die Leute zu bringen", so Daniele Bruckmayer.

"Somit veranstalten wir in Kooperation mit dem Campingplatz Finsterhof, dort in Zukunft verschiedene Workshops und Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene. Auch für die Kleinen gibt es den Wichtel aus dem Zauberwald, der Abenteuer bietet und die Kinder auch bei verschiedenen Aktivitäten ans Handwerk und zur Natur altersgerecht hin führt."

Der Campingplatz Finsterhof wird in Zukunft für seine Gäste ein tolles Angebot an Aktivitäten für Groß und Klein bieten können. Der Veranstaltungskalender wird gerade ausgearbeitet und es werden laufend Neuigkeiten dazu kommen.

Informieren und anmelden kann man sich jetzt schon hier und hier.