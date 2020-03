In Kürze starten die Frühjahrsputz-Tage in den Gemeinden. Auch dieses Jahr beteiligen sich wieder tausende Freiwillige an NÖ größter Umweltaktion.

WIENERWALD. Im Frühjahr wird in fast allen Gemeinden wieder Müll gesammelt. Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich im Jahr 2006 gestartete Aktion ist die größte Umweltaktion des Landes. Dafür stellt das Land NÖ Müllsäcke, Handschuhe, Warnwesten und Greifer zur Verfügung.



"Wir sind seit Jahren dabei. In Neulengbach gehen mehrere Gruppen in den verschiedenen Katastralgemeinden. Auch die Gemeindebediensteten bilden eine Gruppe. Wir gehen meistens am Schluss und schauen wo es noch notwendig ist.",

so Bürgermeister Franz Wohlmuth. "Das BORG Neulengbach säubert üblicherweise den Bereich vor der Schule und den Durchgang zwischen Sindelarstraße und Dankelmannallee", so Direktor Johannes Hiller.

Die Kinder sind live dabei

In Raipoltenbach treffen sich die "Ratschen-Kinder" jedes Jahr zum Müll sammeln. Auch in den anderen Gemeinden sind die Kinder voll dabei, wie das Bild der Asperhofner Kinder zeigt, die letztes Jahr mit dem Dorferneuerungsverein unterwegs waren.

In Kirchstetten ist die Volksschule jedes Jahr vertreten, außerdem helfen Familien mit Kindern, Jugendliche, Jägerschaft und Feuerwehrmitglieder mit. In den meisten Gemeinden gibt es für die fleißigen Helfer im Anschluss eine kleine Jause.

Die Termine



Neulengbach: Termine auf der Gemeindeseite ersichtlich

Maria Anzbach: 14. März, 9:00 Uhr

Altlengbach: 28. März, 8:30 Uhr, Bauhof

Laaben: 18. April, 9:00 Uhr, FF Haus

Innermanzing: 28. März, 8:30 Uhr

Kirchstetten: 28. März, 9:00 Uhr, Bauhof

Eichgraben: 28. März, 9:00 Uhr, Gemeinde

Asperhofen: 4. März, 8:00 Uhr, Gemeinde

Siegersdorf: 28. März 8.30 FF Haus

Kasten: 28.März, 9:00 Uhr