In diesem Fall waren sich ÖVP und SPÖ Altlengbach einig - sie möchten die lokale Wirtschaft beleben. Bei der Gemeinderatssitzung am 14. August wurde dafür der "Altelngbacher Gutschein" beschlossen.



ALTLENGBACH. Mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ hat der Altlengbacher Gemeinderat die Einführung eines Gutscheinsystems für die lokale Wirtschaft beschlossen.

"In den schwierigen Zeiten des Corona-Lockdowns ist uns aufgefallen, dass das Bewusstsein der Bürger, dass die lokale Wirtschaft unterstützt werden soll, deutlich gestiegen ist. Darüber hinaus benötigt die lokale Wirtschaft von ortsansässigen Betrieben auch die Unterstützung der Bevölkerung, um im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf überleben zu können.", so Gemeinderätin Anita Fisselberger von der SPÖ, die diesbezüglich mit der ÖVP übereinstimmt.

"Fahr nicht fort, kauf im Ort" ist schon älter, hat aber gerade in der heutigen Zeit seine Gültigkeit", so Vizebürgermeister Daniel Kosak. "Auch die Marktgemeinde Altlengbach wird bei Jubiläen und Gratulationen künftig auf diese Gutscheine setzen. Alle Unternehmen sollen in den nächsten Wochen über das neue System informiert werden. Man wird diese Gutscheine im Wert von 10 Euro auf der Gemeinde erwerben und ab Oktober in lokalen Geschäften und Betrieben einlösen können. Für kleine oder größere Geschenke ist das eine gute Lösung, um Kaufkraft in der Gemeinde zu halten und unsere Betriebe zu unterstützen", so Kosak.