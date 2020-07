Mehrere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Samstag den 18. Juli auf der A1 in beiden Fahrtrichtungen. Insgesamt führten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neulengbach-Stadt fünf Fahrzeugbergungen auf der Autobahn durch.



NEULENGBACH. Am Samstag Vormittag, den 18. Juli wurde die Feuerwehr Neulengbach-Stadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der A1 bei Autobahnkilometer 41,5 in alarmiert. Eines der beiden Unfallfahrzeuge war mit erheblichen Beschädigungen an der Front am Grünstreifen links der Überholspur zu stehen gekommen. Die Bergung des Fahrzeugs erfolgte mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeugs. Der Lenker des PKWs wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Das zweite an diesem Unfall beteiligte Fahrzeug konnte mit geringen Beschädigungen die Fahrt fortsetzen.



"Unmittelbar nach dem Abrücken vom Unfallort stellten unsere Einsatzkräfte einen weiteren Unfall auf der anderen Richtungsfahrbahn fest. Da die Unfallstelle bei km 42,0 noch nicht abgesichert war und darüber hinaus eine noch im PKW befindliche Person erkannt wurde, kehrten das Schwere Rüstfahrzeug und das Wechselladefahrzeug bei der Betriebsumkehr Kirchstetten um und steuerten sofort diese Unfallstelle an.", so Sprecher der FF Neulengbach-Stadt, Xaver Hiebner.

Zwei Rettungssanitäter, die im Zuge eines Krankentransports Augenzeugen des schweren Unfalls wurden, waren als Ersthelfer vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Neulengbach-Stadt forderte per Funk sofort die noch im Feuerwehrhaus verbliebenen Reservekräfte an, parallel dazu wurde die Unfallstelle abgesichert und dann mit hydraulischen Rettungsgeräten daran gegangen, die nach einem Überschlag in ihrem Fahrzeug eingeschlossene Person zu befreien. Mit dem hydraulischen Spreizer konnte die deformierte und verklemmte Fahrertüre geöffnet und dem dann auch schon anwesenden Notarzt Zugang zum Patienten verschafft werden.



"Nicht zuletzt aufgrund der gut eingespielten Zusammenarbeit mit den Beamten der Autobahnpolizei und den Rettungskräften konnten die Fahrzeugbergungen sowie die Menschenrettung rasch und effizient durchgeführt werden.", so Hiebner.

Ein weiterer Unfall auf der A1 am Nachmittag

Die Serie von Verkehrsunfällen setzte sich jedoch am Nachmittag fort. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich zwischen der Anschlußstelle Altlengbach und der Raststation Steinhäusl in Fahrtrichtung Wien. Die beiden in den Unfall verwickelten PKW waren mit erheblichen Beschädigungen auf der Überholspur zu stehen gekommen und konnten mit der absetzbaren Mulde und der elektrischen Seilwinde des Wechselladefahrzeugs beziehungsweise am Abschleppgalgen des Schweren Rüstfahrzeugs rasch geborgen und an geeigneter Stelle gesichert abgestellt werden.

Allerdings ereignete sich im Staubereich ein weiterer Unfall mit zwei beteiligten PKW.



"Bei der Bergung dieser Unfallfahrzeuge unterstützten uns die Kameraden der Feuerwehr Altlengbach mit ihrem Wechselladefahrzeug. Insgesamt führten wir an diesem Samstag fünf Fahrzeugbergungen auf der Westautobahn durch."