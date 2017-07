"Anbrat-Tricks" aus dem Wienerwald

19.07.2017, 07:40 Uhr

In der Region Wienerwald ist Grillen derzeit Volkssport Nummer eins. Wir bieten heiße Rezepte für einen gelungenen Grillabend.

Grillen ohne Einschränkung

WIENERWALD (mh). Grillen wird immer beliebter, Baumärkte verzeichnen Rekordumsätze mit der heißen Ware. Die Bezirksblätter haben die Grill-Freaks im Bezirk besucht, die besten Rezepte abgeschaut und mit Behörden die „Hot Spots“ im Bezirk rechtlich durchleuchtet.Rein rechtlich ist die Region Wienerwald/Neulengbach ein sehr toleranter Boden, wenn es um das Grillen geht. In keiner der zehn Gemeinden gibt es zusätzliche Grilleinschränkungen. "Am besten ist es, wenn man seinen Nachbarn auf die Grillparty einlädt", bringt es Brand-Laabens Bürgermeister Helmut Lintner (ÖVP) auf den Punkt. Der Grillprofi MichaelHolzeis aus Neustift-Innermanzing sorgt mit seinen Grillseminaren für ein hohes Niveau im Wienerwald. Für die Bezirksblätter hat er ein paar Tipps auf Lager.

Große Stücke grillen

Gas besser als Holzkohle

Zur Sache

"Ich möchte die Österreicher zu einer hohen Qualität des Grillens bringen", sagt Holzeis. "Dazu muss man sich damit beschäftigen, große Stücke, ganze Braten zu machen. Das ist etwas, das im amerikanischen Raum komplett klar und logisch ist, der Österreicher setzt das komischerweise nur im Backofen um. Die Leute drehen lieber 23 Würstel um und nur wenige kommen auf die Idee, ein ganzes Beiried, einen ganzen Truthahn, ein ganzes Huhn oder einen Faschierten Braten am Griller zu machen. Das wird sensationell gut." Ob Grillen oder Smoken sinnvoller ist, beantwortet der Profi mit einer klaren Aussage: "Grillen ist in kurzer Zeit erledigt, echtes Smoken ist mit einem größeren Zeit- und Energieaufwand verbunden." Gas oder Holzkohle ist für Holzeis keine Glaubensfrage. Er lässt Fakten sprechen: "Der Glaube, dass industriell hergestellte Holzkohle natürlicher als Gas ist, ist ein Irrtum.""Meine Empfehlung lautet Gas", sagt Holzeis. "Geschmacklich kann zwischen Holzkohle, Gas und Elektro nicht unterschieden werden. Das Aroma kommt nicht von der Holzkohle, sondern vom verdampfenden Fleischsaft und von Karamelleffekten des sogenannten Brandings." Damit meint der Grillprofi die berühmten Streifen auf dem Steak, die den Zucker im Fleisch karamellisieren und beim Rasten nach dem Anbrutzeln ins Fleisch hineinziehen.In der Region Wienerwald/Neulengbach wird auf die gutnachbarliche Rücksichtnahme (Rauch, Lärm, Geruch etc.) hingewiesen. Dann steht einem Grillvergnügen nichts mehr im Wege. Offizielle Grillplätze gibt es nicht. In Mehrparteienhäusern ist auf die Hausordnung zu achten.