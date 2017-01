Weiterer Turniersieg der Vöslauer Volleyball Jugend

18.01.2017, 16:30 Uhr

Obwohl ersatzgeschwächt angetreten, wurde die Vorrunde vom1. Vöslauer Team klar gewonnen. Im Halbfinale wurde dann von Vanessa Pertl, Marija Stankovic, Katharina Hof und Tatjana Savic die Mannschaft von VC Traiskichen mit 2:0 ausgeschaltet. Das Finale gegen VC Wr. Neustadt war dann ein Krimi. Wurde der 1. Satz nach hartem Kampf mit 17:20 verloren, so war der 2. Satz eine klare Sache mit 20:14. Nach dem 1:1 entschied die bessere Punkteanzahl von 37:34 für die Vöslauer Mädchen.Das 2. Team von Bad Vöslau ( Mädchen im Alter von 9 Jahren, Pia Perwein, Elena Ravlic und Gjuljana Nushi ) verlor zwar alle Spiele, konnte aber gefallen, die Spiele sind in erster Linie zum Routine sammeln.Wieder ein erfolgreiches Wochenende für Volleyball Club Sportunion Bad Vöslau.1. Volleyball Club SU Bad Vöslau Mädchen 12. VC Wr. Neustadt Mixed 13. VC Traiskirchen Mädchen4. Union Perchtoldsdorf Buben5. VC Wr. Neustadt Mixed 26. Volleyball Club SU Bad Vöslau Mädchen 2Für die Hobby Mixed Mannschaft ging es in der NÖ Meisterschaft der Allgemeinen Klasse nicht so gut. In Gloggnitz gab es gegen den Heimverein eine 0:3 ( 20:25, 20:25, 21:25 ) Niederlage.