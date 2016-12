Unfall nach Überholen im Überholverbot

03.12.2016, 14:31 Uhr

Ein tschechischer Autofahrer überholte trotz Verbots und verursachte damit einen Unfall mit mehreren Beteiligten.

MUNDERFING. Der 26-jährige Autolenker aus Tschechien war am Freitag, 2. Dezember, gegen 20.25 Uhr mit seinem Pkw von Mattighofen nach Munderfing unterwegs. Trotz ausgeschildertem Überholverbots überholte der Mann einen Pritschenwagen. Der Lenker aus Moosbach musste stark abbremsen, damit sich der Tscheche wieder einordnen konnte. Ein hinter dem Pritschenwagen fahrender 22-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auf den Vordermann. Ein weiteres folgendes Fahrzeug mit einem 24-jährigem Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und prallte nahezu unbebremst gegen den Pkw des jungen Lenkers.Dadurch wurde der Pkw des 22-Jährigen über die Fahrbahn geschleudert und kam in einer Wiese zum Stehen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige zurzeit keinen Führerschein besitzt und ein Alkotest einen Wert von 1,14 Promille ergab. Er wurde bei dem Unfall auch unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus nach Braunau am Inn eingeliefert. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und der 46-Jährige blieb unverletzt. Der 26-Jährige vermeintliche Unfallverursacher hielt sein Auto nicht an und fuhr weiter Richtung Straßwalchen. Ein Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen notieren. Im Ortgebiet von Mattighofen hielt ihn eine Polizeistreife an. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er sich an keinen Überholvorgang erinnern könne und auch keinen Unfall bemerkt habe. Die B 147 war im Unfallbereich bis 21:30 Uhr total gesperrt.