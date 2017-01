Reitturniere übers ganze Jahr

19.01.2017, 12:20 Uhr

Auf ein erstes großes Highlight darf man sich am Osterwochenende einstellen, denn da steht der Samstag im Zeichen der A-Pferde und österreichischen Warmblutzucht: Der Startschuss zum wieder aufgelebten AWÖ Young Starc Cup fällt von 14. bis 16. April in Ranshofen, wo es dank der großzügigen Unterstützung von Josef Hofinger sogar einen AWÖ Abend am Samstag geben wird. Dort sponsert der RC Hofinger nicht nur ein geselliges Fest mit köstlicher Bewirtung für Züchter, Reiter und Pfleger mit Live-Musik, sondern veranstaltet am Samstagabend auch eine AWÖ-Verkaufspräsentation für Pferde und Fohlen mit A-Brand. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollten die Anmeldungen bis 3. April an verkauf@a-pferde.atgeschickt werden. Mehr Infos und Cup-Bestimmungen gibt es auch auf der neuen Facebook-Seite In Sachen Cups ist Ranshofen noch ein zweites Mal als fixe Station eingeplant und zwar werden im Rahmen der OOEPS Jumping Tour die Finalentscheidungen von 22. bis 24. September auf dem Areal der Familie Hofinger fallen.Dem Gesetz der Serie ist man übrigens auch heuer wieder treu geblieben: Veranstalter Josef Hofinger ist ja bekannt dafür, dass er stets für Erneuerungen gut ist. Und so darf man sich – nach Ausbau der Einfahrt, Überdachung des Reitplatzes oder neuem Gastrobereich auf der Stirnseite der großen Arena – auch in diesem Jahr auf Neues gefasst machen: Das Geläuf wurde erneuert und hat dank der Firma Otto Sport- und Reitplatz GmbH, die ja in Rio den Reitplatzboden lieferten, olympischen Touch bekommen.