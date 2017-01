Bruck sagt Ja zu Grenzkontrollen

19.01.2017, 22:49 Uhr

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil fordert strengere Grenzkontrollen, die Stadt Bruck schließt sich dieser Forderung an.

BRUCK/L. Brucks Bürgermeister Richard Hemmer und SPÖ-Klubsprecher Josef Newertal zeigen sich erfreut, dass die Bundesregierung vermehrt an der Grenze zur Slowakei kontrollieren wolle.Gerade der Bezirk Bruck, als unmittelbare Landesgrenze zur Slowakei und die Bahnverbindung über Bruck "sollten im Fokus stehen", so Newertal. "Allein in den ersten zwei Wochen habe es 299 Schlepperaufgriffe in Niederösterreich gegeben", so Hemmer, der die Offenheit und Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden die auf legalem Wege nach Österreich kommen in den Vordergrund stellt. "Das haben wir Brucker im Zuge der größten Flüchtlingskrise seit 1945 bewiesen, aber jeder muss sich an die Spielregeln halten", erklärt Brucks Bürgermeister Hemmer. "Menschen die illegal nach Österreich kommen, haben vom ersten Tag an schlechte Perspektiven im Hinblick auf Integration", so Newertal.