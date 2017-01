Rotes Kreuz Wilhering: 2017 die passende Jacke für sich finden

WILHERING (red). Am 17. Jänner startet wieder ein Ausbildungslehrgang beim Roten Kreuz.

Theorie startet am 17. Jänner 2017

Als Rettungssanitäter, im Besuchsdienst oder einem anderen Einsatzbereich sind Menschen gefragt, die „Besonderes“ anstreben. Wer im Großraum des Bezirks Wilhering/Eferding zu Hause ist oder arbeitet, lädt das Rote Kreuz Wilherung und Eferding zum Infoabend ein.Das Besondere, die Relevanz, die Wertschätzung und die Vertrautheit sind Begriffe, mit denen eine freiwillige Mitarbeit im Roten Kreuz in Eferding, Hartkirchen und Wilhering umschrieben werden kann. Der Ausbildungslehrgang (Theorie) zum Rettungssanitäter startet am 17. Jänner und wird an sechs Wochenenden mit jeweils drei Wochen Abstand absolviert

Alternative im Sommer und Herbst angeboten

Ausführliche Informationen zur ehrenamtlichen Tätigkeit

Im Sommer und Herbst wir eine zeitlich anders organisierte Ausbildung möglich sein. In den anderen Tätigkeitsbereichen, bei denen keine Sanitäterausbildung notwendig ist, gibt es zur Vorbereitung je nach Bedarf auch Einführungslehrgänge.Weitere Informationen zum Informationsabend sowie zu möglichen ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Roten Kreuz erhält man beim Roten Kreuz Wilhering unter Tel. 07226/ 40144oder beim Roten Kreuz in Eferding unter Tel. 07272/2400-22 bei Frau Pühringer.