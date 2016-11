Historischer Wanderweg durch Hornstein

24.11.2016, 22:27 Uhr

Alle detaillierten Hintergründe zu unserer Heimat kann man dankenswerterweise im Heimatarchiv von Dr. Günther Stefanits und Robert Szinovatz online nachlesen: http://www.hornstein.at/de/heimatarchiv/ Die Stationen des historischen Wanderweges:• Esterházy´scher Meierhof• Rundbastei bei der Reitschule• Esterházy´sche Gutsverwaltung (Forsthaus)• Kriegerdenkmal (bei der Erste Bank)• Pestsäule am Kirchenplatz• Pfarrkirche St. Anna• Annakreuz bei der BMW-Bahn Richtung Friedhof• Wallanlage vorm Friedhof-Parkplatz• Friedhof mit Kapelle und Karner• Burgruine - Ursache für die Entstehung der Herrschaft Hornstein• Neue Lindenallee• Pranger vor dem JUZ• Alte Schule• Rathaus• Ecce-Homo-Kreuz vis a vis vom Cafe Elfi• Die Schanz• Isidor Marterl am Radweg• Theresienkapelle vis a vis der Apotheke• Heiliger Nepomuk vor der Theresienkapelle• Cholerakreuz am Beginn der Schneckengasse• Hubertuskapelle am Waldrand in Richtung Leithaprodersdorf• Föhrenwald mit den Pavillons, dem Walderlebnisweg und den Bewegungsarena-StreckenAuf der Homepage der Gemeinde findet man dazu Bilder: http://www.hornstein.at/de/freizeit/