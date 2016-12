Egger: "Zusammenarbeit ist für Einsätze wichtig"

07.12.2016, 10:00 Uhr

Die deutsch-österreichische Kooperation an der Heeresunteroffiziersakademie Enns feiert Jubiläum.

ENNS (km). Vor zehn Jahren startete die Kooperation mit der deutschen Bundeswehr. Anstoß war die Fokusierung auf eine verstärkte Zusammenarbeit auf interantionaler Ebene. "Dies ist vor allem auch für künftige gemeinsame Einsätze wichtig", erklärt Brigadier Nikolaus Egger, Kommandant der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) Enns. "Friedenseinsätze sind immer dann besonders erfolgreich, wenn zusammengearbeitet wird", so Egger. Aus diesem Grund setzt man diese Zusammenarbeit nun bereits in der Ausbildungsphase um, um im Ernstfall geübt zu sein. Damals begann die Kooperation mit der Ausbildung von Tele-Tutoren. Nun konzentiert sich der Erfahrungsaustausch auf die Stabsmanager, die angehenden Offiziersanwärter der deutschen Bundeswehr. Diese werden nun im praktischen Stabsdienst in Kombination mit Military English durch die HUAk ausgebildet. Bisher absolvierten 350 deutsche Soldaten in Enns die Ausbildung. "Annähernd gleich viele" Österreicher besuchten einzelne Lehrgänge in Deutschland. Die Zahl der Auszubildenden sei dabei in den vergangenen Jahren gestiegen, so Oberst Andreas Schiffbänker, Leiter des Institutes 2 der HUAk.

53 deutsche Soldaten besuchten vergangene Woche in Enns, darunter sieben Frauen. Die Schulung lief nach dem Motto "gemeinsam für die Sicherheit Europas". Unter anderem wurden einzelne Sequenzen früherer internationaler Missionen nachgespielt. Im Fokus stand dabei auch das Entwickeln einer gemeinsamen Sprache.