Brandgeruch alarmierte die zukünftigen Mieter

09.02.2017, 16:10 Uhr

Einen Schwelbrand konnten zukünftige Hausmieter mit dem Handfeuerlöscher selbst unter Kontrolle bringen.



Mit Handfeuerlöscher zur Stelle

FELDKIRCHEN. In den Nachtstunden des 9. Februar kam es in der Küche eines Wohnhauses in Feldkirchen zu einem Schwelbrand. Hinter einem vermutlich ungenügend hitzegedämmten Standherd begann es in einer in Holzriegelbauweise errichteten Wand zu glühen.Die zukünftigen Mieter des Hauses, ein 34-jähriger Arbeiter und dessen 31-jährige Lebensgefährtin, die sich um 1:20 Uhr noch wach im Wohnzimmer aufgehalten hatten, nahmen Brandgeruch wahr. Sie konnten den Schwelbrand mit einem Handfeuerlöscher selbst unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.