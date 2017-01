Frühlingskonzert der Stadtmusik Seekirchen

Am 1. April, um 20.00 Uhr, lädt die Stadtmusik Seekirchen herzlich zum diesjährigen Frühlingskonzert in die Mehrzweckhalle der Sport-NMS ein. Es erwartet Sie eine akustische Fahrt quer durch die Klanglandschaft der Blasmusik: Der Zug fährt ab, Ohne Aufenthalt, in den Orient und auf neuen Wegen nach Amerika. Von New York nach Chattanooga, weiter, Zug um Zug. Bevor die Sehnsucht nach der Heimat zu groß wird, reisen Sie offenen Ohrs über Kolumbien und Kuba zurück nach Europa. Steigen Sie zu und machen Sie sich mit uns auf den Weg in den Frühling. Die Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik freuen sich auf Sie!