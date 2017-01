Landjugend Tragwein: Im Sommer wird gemäht, im Winter Bob gefahren!

26.01.2017, 19:10 Uhr

Nicht zu bremsen waren am Sonntagnachmittag, dem 22.01.2017 die Mitglieder der Landjugend. Bei herrlichem Winterwetter, wurde bei der Familie Windischhofer in Tragwein, eine Piste für das gemeinsame Rodeln vorbereitet. Um nach der Fahrt durch den Pulverschnee wieder zu Kräften zu kommen, konnte man sich bei der errichteten Punsch- und Kuchenbar stärken. Wer vom Rodeln genug hatte, gönnte sich in der "Chill-out-area", ausgestattet mit Decken und Sitzpolstern, eine Verschnaufpause. Somit war für jeden etwas dabei und der Spaß kam nicht zu kurz.