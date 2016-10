Franzensdorf: Offenes Atelier Regina Unger

05.10.2016, 17:03 Uhr

2301 Franzensdorf, Stadlweg 2, www.unger-art.at,Sa 15. Oktober 2016 – 14 bis 18 UhrSo 16. Oktober 2016 – 14 bis 18 UhrIhre vielseitige Kreativität lebt die in Franzensdorf lebende Künstlerin in ihrem Atelier aus.-realistische u. abstrakte Malerei, (Aquarelle, Acryl-Öl-Pastellmalerei,)-Werke mit Struktur- und Naturmaterialien,-gestaltete Holzkreuze, Objekte und Uhren,-auch heuer wieder die Bildergalerie „Small is beautiful“,Familie Unger freut sich über Ihren Besuch!